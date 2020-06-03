العراق.. الدفاع النيابية تعلق على مفاوضات بين بغداد وواشنطن

2020/06/03 | 20:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقلت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، الأربعاء، على المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية والحكومة العراقية بشأن إعادة النظر بالاتفا...

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