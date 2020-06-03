وزير العمل يؤكد للسفير الصيني على أهمية تشغيل 50% من العمالة الوطنية في الشركات الاستثمارية الصينية

2020/06/03 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، أهمية استمرار التعاون مع الجانب الصيني وتوسيعه في مجالات مختلفة وخاصة فيما يتعلق بجوانب عمل الوزارة واجراءات مكافحة فايروس كورونا.وبحسب بيان للوزارة تلقته “العه نيوز” فإن الوزير قال خلال لقائه السفير الصيني لدى العراق تشانغ تاو بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني […]

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