القوة بدلا من القانون.. العبودي يحذر من أمر يعرض سلامة الوطن والمواطن لخطر كبير

2020/06/03 | 20:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز حذر النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي ، اليوم الاربعاء، من مشهد فرض القوة بدلا من القانون وانه أمر يعرض سلامة الوطن والمواطن لخطر كبير وقال العبودي في تغريدة له بمنصة تويتر ، اطلعت “العهد نيوز” عليها ، ” منذ البداية أيّدنا حق المواطنين بالتظاهر ومازلنا، لكن هناك وطن اسمه العراق، فيه […]

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