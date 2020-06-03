آمر اللواء التاسع: الحشد وصل الى كافة الأهداف المرسومة له بعمليات “ابطال العراق – نصر السيادة”

2020/06/03 | 20:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي، الأربعاء، أن قوات الحشد الشعبي وصلت الى كافة الأهداف المرسومة لها في عمليات “ابطال العراق – نصر السيادة”، مشيرا إلى أن عمليات اليوم الثانية أنجزت بادق صورة.وقال السعدي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قطعات الحشد الشعبي المشاركة في عمليات

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