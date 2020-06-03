2020/06/03 | 20:36 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد آمر اللواء التاسع في الحشد الشعبي حسن كامل السعدي، الأربعاء، أن قوات الحشد الشعبي وصلت الى كافة الأهداف المرسومة لها في عمليات “ابطال العراق – نصر السيادة”، مشيرا إلى أن عمليات اليوم الثانية أنجزت بادق صورة.
وقال السعدي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قطعات الحشد الشعبي المشاركة في عمليات
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وقال السعدي في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “قطعات الحشد الشعبي المشاركة في عمليات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آمر اللواء التاسع: الحشد وصل الى كافة الأهداف المرسومة له بعمليات “ابطال العراق – نصر السيادة”) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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