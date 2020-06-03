نادي الشرطة يعلق على قرار إلغاء الدوري الممتاز

2020/06/03 | 20:40 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد علقت إدارة نادي الشرطة على قرار اتحاد الكرة بإلغاء منافسات دوري الكرة الممتاز لموسم 2019/ 2020.وقال عضو إدارة النادي عدي الربيعي، إن “قرار الغاء دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي هو قرار شجاع وجيد من الهيئة التطبيعية كون الامر لا مناص منه”.وأوضح أن “الهيئة التطبيعية مطالبة الان بوضع خطط واستراتيجيات للموسم المقبل، حيث يجب ان يتم انطلاقه بصورة صحيحة وان يكون دوري جيد دون تخبطات ليصب في مصلحة المنتخبات الوطنية”.يذكر ان الهيئة التطبيعية حددت العاشر من شهر أيلول المقبل موعداً لانطلاق الدوري الممتاز للموسم الجديد.

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