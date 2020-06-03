بالصور.. حريق في مطار المثنى والدفاع المدني يتمكن من ابعاد النيران عن مشجب اسلحة

2020/06/03 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل مطار المثنى وسط العاصمة بغداد.وقال المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانين تابعين لفوج الشغب الاول في مطار المثنى وسط بغداد متخذين لمنام المنتسبين، وحالت لعدم وصول النيران الى مشچب الأسلحة […]

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