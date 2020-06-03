ازدياد وفيات أطفال مخيم “الهول” في سوريا.. وسط تقاعس دولهم لإنقاذهم

2020/06/03 | 20:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد 103 أشخاص من المقيمين داخل #مخيم_الهول، حياتهم منذ مطلع العام الجاري، من ضمنهم 62 طفلاً توفي معظمهم بسبب تردي الأوضاع الصحية والمعيشية داخل المخيم الواقع بريف محافظة #الحسكة شمالي شرق #سوريا.وبذلك ترتفع حصيلة…

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