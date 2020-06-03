2020/06/03 | 20:44 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارات أندية الدوري الممتاز تتفق فيما بينها على دفع نسبة 30% من قيمة مستحقات اللاعبين والمدربين بعد إلغاء مسابقة الدوري

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