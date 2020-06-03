ما الأسباب الخفية التعرق الليلي ؟!

2020/06/03 | 20:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز إذا كنتِ تعانين من ارتفاع درجة حرارة جسمك في الليل حتى عندما لا ترتفع درجة حرارة بيئة غرفتك، فقد يكون ذلك مؤشرا على تعرضك لمشاكل صحية.وفقا لموقع “ميس كيرا” الطبي، فإن ارتفاع درجة حرارة الإنسان في الليل والتعرق الليلي، راجع لهذه الأسباب الخفية: سن اليأس تميل النساء اللواتي يصلن إلى سن اليأس […]

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