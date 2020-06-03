ديالى تكشف نتائج عملية “حزيران” لمواجهة السموم البشرية

2020/06/03 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن تفاصيل عملية حزيران الامنية لتعقب مروجي المخدرات.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة شرطة ديالى اطلقت عملية نوعية مع حلول شهر حزيران الجاري ولمدة 3 ايام شملت 6 مدن بينها بعقوبة لتعقب مروجي المخدرات”.واضاف المهداوي،ان” العملية اسفرت عن اعتقال […]

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