صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا

2020/06/03 | 20:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، الاربعاء، التوزيع الجغراقي للاصابات الجديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته /المعلومة/، ان التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ اليوم وعددها 109 جاء كالاتي: -ابو دشير/ ٤ اصابات – الكاظمية/ ٦ اصابات – اليرموك/ ٢ اصابة – حي الجامعه/ ٢ اصابة – الدورة/ ١٤ إصابة – […]

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