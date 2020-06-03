الكهرباء تكشف أسباب تأخر رواتب موظفي العقود والأجور اليومية

2020/06/03 | 21:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن وكيل وزارة الكهرباء ايسر حبيب، اليوم الأربعاء، عن تأمين رواتب العقود والاجراء المتأخرة لغاية شهر آذار الماضي، فيما اكد ان وزارته تسعى مع وزارة المالية لتوفير المتبقي من المستحقات المالية لهؤلاء الموظفين.وقال حبيب في تصريح صحفي، ان الوزارة لديها مساعي كثيرة مع الحكومة الاتحادية في توفير الرواتب لموظفيها لاسيما العقود والاجراء […]

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