وزارة الداخلية تحذر المواطنين في بيان رسمي بشأن إجراءات الحظر الشامل

2020/06/03 | 21:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، المواطنين من مخاطر كسر الحظر الشامل المفروض بسبب كورونا، وذلك على خلفية تسجل قفزة كبيرة غير مسبوقة بحصيلة اصابات كورونا بعموم البلاد.وخاطب وزارة الداخلية، في بيان تلقته وكالة صدى، المواطنين في جميع انحاء البلاد، انه “التزاما من الوزارة بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها في اطار تنفيذ التوصيات الالزامية للجنة الصحة والسلامة

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