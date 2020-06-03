2020/06/03 | 21:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، السيطرة على حريق اندلع داخل مطار المثنى وسط العاصمة بغداد.وقال المديرية في بيان تلتقه وكالة صدى، ان”فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل كرفانين تابعين لفوج الشغب الاول في مطار المثنى وسط بغداد متخذين لمنام المنتسبين، وحالت لعدم وصول النيران الى مشچب الأسلحة القريبة من موقع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق في مطار المثنى والدفاع المدني يتمكن من ابعاد النيران عن مشجب اسلحة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق في مطار المثنى والدفاع المدني يتمكن من ابعاد النيران عن مشجب اسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).