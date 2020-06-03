2020/06/03 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تقيم دعوى قضائية ضد من اعتدى على دائرتها في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 21:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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