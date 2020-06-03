الصين تحدد الجدول الزمني لعمل أول مهمة على المريخ

2020/06/03 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حددت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، الجدول الزمني لمهام أول مركبة فضائية، ستصل إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 ، وتعمل على سطحه ثلاثة أشهر ونيف.كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق، أن أول بعثة صينية إلى المريخ ستنطلق في يوليو-أغسطس من السنة الحالية، من مطار ويشناغ الفضائي.حيث سيقترب خلالها المسبار […]

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