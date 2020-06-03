الصحة تعلن اقامة دعوى قضائية على مجموعة اعتدت على مدير صحة ذي قار

2020/06/03 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة تقيم دعوة قضائية على المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الابيض

أعلنت وزارة الصحة والبيئة عن إقامتها دعوة قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الابيض متمثلة بمديرها العام والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى.

واكدت الوزارة في الوقت الذي تبذل ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا فان من واجب الجهات المعنية حماية هذه الملاكات وخط الصد الأول، كما وشجبت وأدانت الوزارة وملاكاتها هذا الاعتداء مؤكدة حرصها على امن وسلامة منتسبيها وحفظ كرامتهم.

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الأربعاء، أن نوايا الحكومة وقراراتها بشأن تخفيض الرواتب لفئات معينة من موظفي الدولة تحتاج الى موافقة مجلس النواب.

وقال الصفار في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ت

بغداد اليوم-بغداد

أوضحت دوائر الصحة في محافظات ديالى والنجف والبصرة، الأربعاء (3 حزيران 2020) التوزيع الجغرافي لـ70 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم.

وذكرت الدائرة، أن ملاكاتها فحصت 48 عينة، بلغ عدد العينات الموجبة منها لهذا اليوم 10 عينات"

بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر مسؤول في وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، تنسيق الوزارة مع مختبرات أهلية لاجراء فحوصات فيروس كورونا للمواطنين الراغبين باجراء الفحص.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "وزارة الصحة فتحت ما يقارب 20 مختبرا لاجراء الفح

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