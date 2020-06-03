الإعلام الأمني تعلن نتائج الصفحة الثانية لعمليات

2020/06/03 | 21:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، نتائج عمليات "ابطال العراق – نصر السيادة"، بصفحتها الثانية.





وقالت الخلية في بيان إنه "بعد أن حققت الصفحة الأولى من عمليات ابطال العراق / نصر السيادة، والتي كانت بمتابعة ميدانية من قبل رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، فقد انطلقت صباح اليوم الأربعاء الثالث من حزيران الصفحة الثانية، حيث كانت نتائجها، في محور الجيش - قيادة القوات البرية، العثور على مواد دعم لوجستي ودراجة نارية وتدمير (3) عجلات وتفجير أخرى مفخخة في قرية طالعة الدهن والعثور على قنبرة هاون 60 ملم وأسطوانة غاز معدة للتفجير، وتفتيش قرى (طالعة الدهن 1 - طالعة الدهن 2- تفتيش وادي زغيتون - العرندس - مرج)".





واضاف، "اما محور قوات الحشد الشعبي فقد تمكنت قوات الحشد الشعبي فيه من تدمير وكر ونفقين، وفتشت قرى (البوصياح - قرية تل العيدة الميدان)".





وتابع، "وفي محور الرد السريع، تم تفجير 24 وكراً وتفجير14 عبوة ناسفة والعثور على 31 صاروخاً وتدمير 3 دراجات و3 عجلات، كما تم تفتيش قرى (طامور - طالعة الرمل - ابو فشكة - زركة - خشافنة - الفركة .



شيراوة - بلكانة السالم - بتكانة سادة - جدوع .



معكر الصديق)".





واشار إلى أن "في محور الشرطة الاتحادية تم تدمير 6 أوكار والعثور على مواد دعم لوجستي، وجرى تفتيش قرى ( جفار عون ابو ركبة - عز الدين - الحامظية)، وقد أصيب خمسة من عناصر الرد السريع خلال هذه العمليات".





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وخاطب و

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