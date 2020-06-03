شاهد.. اندلاع حريق في مطار المثنى وسط بغداد

2020/06/03 | 21:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الأربعاء، السيطرة على حادث حريق في مطار المثنى وسط العاصمة العراقية بغداد....

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