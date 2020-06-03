فضيحة جديدة لترامب

2020/06/03 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز مرة اخرى تكذب معلومات الاستخبارات الامريكية مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقوف جماعات يسارية خلف التحريض على النهب والعنف الذي تشهده مدن أمريكية على خلفية جريمة قتل الشاب جورج فلويد، حيث اكد تقييم استخباراتي على عدم وجود اي دلة ان هناك متطرفين منظمين يقفون خلف الاحتجاجات.اللافت ان الجزء الذي اطلعت عليه […]

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