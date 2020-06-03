خلية الإعلام الأمني تعلن نتائج عمليات “أبطال العراق”

2020/06/03 | 21:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء، نتائج عمليات ابطال العراق/ نصر السيادة لانهاء وجود الارهاب في مناطق المحور الشمالي ضمن كركوك وصلاح الدين وديالى.وذكرت الخلية في بيان تلقته “العهد نيوز”، انه “بعد أن حققت الصفحة الأولى من عمليات ابطال العراق / نصر السيادة، والتي كانت بمتابعة ميدانية من قبل السيد رئيس الوزراء […]

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