الاعلام الامني تعلن نتائج الصفحة الثانية من عمليات نصر السيادة

2020/06/03 | 21:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نتائج الصفحة الثانية من عمليات نصر السيادة لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية.

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