وزارة الصحة تعلن إقامة دعوى قضائية ضد مجموعة اعتدت على مدير صحة ذي قار

2020/06/03 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، عن رفع دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على مدير دائرة صحة ذي قار والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى.واكدت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز” انه “في الوقت الذي تبذل ملاكات وزارة الصحة والبيئة جهودها الكبيرة لمواجهة جائحة كورونا فان من واجب الجهات المعنية حماية […]

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