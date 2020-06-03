تركيا تسجل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا و931 حالة شفاء

2020/06/03 | 21:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 867 إصابة و24 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل ارتفاعا طفيفا للمؤشرين، بينما تم رصد 931 حالة شفاء.وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها اليوم الأربعاء، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 867 ليصل […]

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