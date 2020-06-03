مدير مستشفى في بغداد: اصابات كورونا ستتضاعف وحظر التجوال أثبت فشله

2020/06/03 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف مدير مستشفى الزهراء التعليمي في بغداد وعضو في خلية الازمة لصحة الرصافة، عباس عويد الحسيني، أرتفاع اعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي قد تصل الى "الفين" اصابة خلال الأيام المقبلة.

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