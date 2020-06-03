بالصور،، طابور من 3 كيلومترات بـ”إقبال تاريخي” على ماكدونالدز في بريطانيا

2020/06/03 | 21:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أصطفت المئات من السيارات في مدينة سالزبوري الانكليزي منذ اولى ساعات صباح اليوم الاربعاء، امام متجر ماكدونالدز في أنتظار وجبة سريعة، بعد تطبيق إجراءات التخفيف من الاغلاق العام في البلاد بعد انتشار وباء كورونا.وقالت صحيفة “ذا صن” الانكليزية، ان الصف الطويل من سيارات الزبائين تجاوز الميل، فيما قام المتجر بفتح ابواب […]

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