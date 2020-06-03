تسجيل 48 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/06/03 | 21:49 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاربعاء تسجيل 48 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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