وفاة الفنان المصري علي عبد الرحيم متأثراً بجلطة في المخ

2020/06/03 | 21:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..توفي مساء امس الفَنّان المصري علي عبد الرحيم إثر إصابته بجلطة في المخ، كان سببها فتاة قامت بنهره وسَبِّه بموقع تصوير أحد أعمال التي كان يقوم بتصويرها، حيث أصيب بحالة نفسية سيئة أدخلته في حالة من الاكتئاب، ليتطور الأمر إلى حزنه الشديد على ما آل إليه حاله، ليصاب بجلطة في المخ، أُقْعِدَ على أثرها لأكثر […]

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