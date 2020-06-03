مُعدّل قياسي لوفيّات “كورونا” في العراق: هكذا يُدفنون في مقبرة وحيدَة وصغيرَة

2020/06/03 | 21:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «اكتسب المسعف “سرمد إبراهيم” خبرة أثناء علاج المقاتلين العراقيين خلال المعارك مع #داعش، لكنه الآن يدفن ضحايا #كورونا، وهي مهمة مرهقة تتطلب منه التعامل مع طقوس دفن إسلامية ومسيحية».هكذا بدأت “رويترز” تقريرها عن طقوس…

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