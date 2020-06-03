شركات النقل في “السويداء” تخالف تعليمات الحكومة السورية طمعاً بالأرباح

2020/06/03 | 21:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعمد شركات النقل البري (البولمان) في محافظة #السويداء، مخالفة التعليمات والضوابط التي أقرتها #وزارة_النقل_السورية، كتطبيق التباعد الاجتماعي والقيام بإجراءات التعقيم والوقاية ونقل الركاب وفق نسبة لا تتعدى 50 % من سعة تلك الحافلات.واشتكى العديد…

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