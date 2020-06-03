تعرف على مواصفات هاتف سامسونغ الجديد من الفئة المتوسطة

2020/06/03 | 21:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة سامسونغ بشكل رسمي عن هاتفها الجديد Galaxy M01 الذي ينتمي لفئة الهواتف المتوسطة ذات السعر المنافس.ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والصدمات، مصنوع من البلاستيك والزجاج المقوى، بوزن 168 غ وأبعاد (147,5 × 70,9 × 9,8) ملم، يضم شريحتين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.وحصل هذا الجهاز على شاشة […]

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