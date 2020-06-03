تشكيل تحالف أوروبي لإنتاج لقاح ضد كورونا

2020/06/03 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأربعاء، عن تشكيل تحالف يضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بهدف ضمان إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الصحة الهولندية إن هذه البلدان “تدرس العديد من المبادرات الواعدة مع العديد من شركات صناعة الأدوية”، من أجل إنتاج لقاح داخل الاتحاد الأوروبي.وأضافت: “اتفقت هولندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا على أن […]

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