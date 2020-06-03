لمواجهة كورونا.. العتبة الحسينية تقرر انشاء 5 مراكز شفاء جديدة

2020/06/03 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز قررت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، الاربعاء، انشاء 5 مراكز شفاء جديدة متخصصة لمواجهة فيروس كورونا في 5 محافظات عراقية.وقالت الامانة في بيان، تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، انه “نظراً لارتفاع عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا في العراق، ودعماً من العتبة الحسينية المقدسة للقطاع الصحي، قررت الامانة العامة خلال اجتماع طارئ، انشاء 5 […]

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