تسجيل 50 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

2020/06/03 | 22:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن اكتشاف 48 اصابة جديدة في محافظة السليمانية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه استمرارا للفحوصات والبحث عن المصابين والمشتبه باصابتهم بفيروس كورونا المستجد COVID-19 تم اكتشاف 48 اصابة جديدة في محافظة السليمانية، من بينهم 23 رجلا و23 امرأة مع طفلين.

واضاف البيان ان ثمانية من المصابين هم من الملامسين لمصابين السابقين والاربعين الاخرين ظهرت عليهم اعراض المرض.

واوضح البيان ان واحدا من المصابين من اهالي ناحية بازيان واخر من ناحية عربت واخر من قضاء سيد صادق واخر من سكنة مدينة كركوك، مبينا المصابين الاربعين الباقين من اهالي مركز مدينة السليمانية.

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