خلال 24 ساعة.. ​352 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا


خلال 24 ساعة.. ​352 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
2020/06/03 | 22:04 - المصدر: السومرية نيوز
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