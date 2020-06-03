اقامة دعوى قضائية ضد المعتدين على صحة ذي قار

2020/06/03 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عن إقامتها دعوى قضائية ضد المجموعة التي قامت بالاعتداء على دائرة صحة ذي قار وقائد جيشها الأبيض متمثلة بمديرها العام والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى.

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