تشكيل فريق استخباري لتعقب “حواظن داعش” في ديالى

2020/06/03 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاربعاء، عن تشكيل فريق استخباري مختص لكشف حواظن داعش في ديالى.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تنظيم داعش الارهابي ينشط في بعض مناطق ديالى وهو محاصر لكن للاسف هناك من يقدم له الدعم اللوجسيتي من قبل حواظن لاتزال مؤمنة بافكاره المتطرفة”.واضاف الحسيني، ان […]

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