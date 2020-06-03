متظاهرون يقتحمون صحة ذي قار ويجبرون مديرها على الاستقالة

2020/06/03 | 22:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اقتحم متظاهرون ، اليوم الاربعاء ، دائرة صحة ذي قار واجبروا مديرها العام على تقديم استقالته .وقال مصدر مطلع ان ” متظاهرين اجبروا مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري على تقديم استقالته بعد اقتحامهم الدائرة “.واشار الى ان ” العشرات من المتظاهرين تظاهروا امام مشروع المستشفى […]

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