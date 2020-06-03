شاهد لحظة اقتحام دائرة صحة ذي قار،، والوزارة: سنقاضي المعتدين على “قائد الجيش الابيض”

2020/06/03 | 22:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، مقاضاة مقتحمي دائرة صحة محافظة ذي قار في وقت سابق من اليوم، والاعتداء على “قائد جيشها الابيض”، بحسب بيانها.وكان مجموعة من المتظاهرين قد اقتحم دائرة الصحة، وأجبروا مديرها عبد الحسين الجابري على كتابة استقالته.وقال بيان للوزارة الذي أطلعت عليه “يس عراق”، انها […]

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