2020/06/03 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارتا الشباب والاتصالات تبرمان تبرم إتفاقية تعاون مشترك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارتا الشباب والاتصالات تبرمان تبرم إتفاقية تعاون مشترك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارتا الشباب والاتصالات تبرمان تبرم إتفاقية تعاون مشترك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).