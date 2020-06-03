أي نوعَي رأس المال الإجتماعي نفتقد في العراق ؟

2020/06/03 | 23:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:منقذ داغر يعرف فوكوياما رأس المال الإجتماعي بأنه ” قدرة الناس على العمل سوياً لتحقيق أهداف وأغراض مشتركة للجماعات والمنظمات”.وقد بات من نافلة القول أن الأمم المتقدمة إنما بلغت...أكمل القراءة ←

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