2020/06/03 | 23:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد من المثنى يلتقي الكاظمي ويطالب بإكمال المشاريع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 23:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد من المثنى يلتقي الكاظمي ويطالب بإكمال المشاريع) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد من المثنى يلتقي الكاظمي ويطالب بإكمال المشاريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).