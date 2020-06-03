2020/06/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقالت المدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بفيروس كورونا.
وقالت المدي...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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