وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بكورونا


وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بكورونا
2020/06/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقالت المدي...

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