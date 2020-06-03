وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بكورونا

2020/06/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقالت المدي...





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