واسط تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

2020/06/03 | 23:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ واسط

اعلنت دائرة صحة واسط، اليوم الاربعاء، تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تسجيل 31 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شرطة الطاقة، الاربعاء، وفاة ضابط برتبة عميد بعد اصابته بفيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان، "بقلوب مؤمنة يعتصرها الألم والحزن تنعى المديرية العامة لشرطة الطاقة عائلة المغفور له العميد (ردام محمد ويس)

بغداد اليوم _ بغداد

نفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، ما تم تداوله حول وثيقة تخص اعتماد احد المختبرات الطبية الاستشارية لتشخيص فيروس كورونا المستجد تابع للعيادات الطبية الشعبة وللوزارة وبمقابل مبالغ مالية.

وقالت الوزارة في بيان ، إن "هذ

بغداد اليوم - متابعة

نشر باحثون دوليون، مؤخرا، بحثا واسعا هو الأكبر من نوعه حول فيروسات كورونا في حيوان الخفاش الذي يرجحُ أن يكون سببا في انتقال عدوى "كوفيد 19" إلى البشر.

وبحسب مجلة "ساينس ماغ" المختصة في العلوم، فإن الباحثين

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