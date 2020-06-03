2020/06/03 | 23:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن تحويل مستشفى السليمانية الجمهوري الى مركز لاستقبلال المصابين بفيروس كرورونا المستجد COVID-19، معلنا عن تحويل عدد من المصابين الجدد الى المستشفى.

وقال المتحدث باسم المديرية ياد النقشبندي في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان المديرية قررت تحويل مستشفى السليمانية الجمهوري الى مركز لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، مبينا انه تم فعلا تحويل عدد المصابين اليها.

واضاف ان المديرية ستقوم مستقبلا بتحويل مستشفيات اخرى الى مراكز لاستقبال المصابين بفيروس كورونا (اذا استدعت الضرورة).

يذكر ان المستشفيات التي تم تحويلها الى مراكز لفحص وعلاج المصابين بفيروس كورونا في السليمانية هي كل من مستشفی علې ناجې ومستشفی سرجنار ومستشفی اسا ومستشفی شهید اسو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تخصص اقدم مستشفياتها لإستقبال المصابين بكورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تخصص اقدم مستشفياتها لإستقبال المصابين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).