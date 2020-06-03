تضامنا مع فلويد وضد العنصرية.. آلاف المتظاهرين في لندن

2020/06/03 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف المتظاهرين في لندن، الأربعاء، احتجاجا على وفاة المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد خلال توقيفه من قبل عناصر شرطة مدينة مينيابوليس، فيما دان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما حصل لفلويد ووجه رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب قال فيها إن "لا مكان" للعنف العنصري في المجتمع.وتحدى المتظاهرون، الذين وضع غالبيتهم أقنعة واقية من فيروس كورونا وحملوا لافتات تقول "العدالة لجورج فلويد" و"كفى" و"حياة السود تهم"، خلال توجههم من حديقة هايد بارك إلى منطقة وايت هول حيث الإدارات الحكومية في وسط لندن.

وحصلت بعض المواجهات مع الشرطة خارج مقر رئيس الحكومة في 10 داونينغ ستريت، قبل أن تتقدم التظاهرة باتجاه السفارة الأميركية.

وقد أثار الحادث الذي التقطته كاميرا فيديو شاهد عيان غضبا عالميا.

وشارك نجم أفلام ستار وورز، جون بوييغا، في التظاهرة، ثم ألقى كلمة مؤثرة اعتبر فيها أن المشاركين في التظاهرات يشكلون "دليلا ملموسا" على دعم لفلويد وغيره من الضحايا.

وقال "يمكننا جميعا أن نتكاتف لجعل هذا العالم أفضل"، داعيا إلى إبقاء التظاهرات سلمية.

وتابع "دعونا نقول للولايات المتحدة ولإخواننا وأخواتنا السود، نحن نحمي ظهرهم".

وجونسون المتهم بالعنصرية بسبب النعوت التي يستخدمها في مقالاته حول الأفارقة السود، وأيضا بالإسلاموفوبيا بسبب تعليقاته حول المحجبات، دان ما حصل لفلويد.

وعندما سئل ما هي الرسالة التي يوجهها لترامب قال للصحفيين "رسالتي من المملكة المتحدة للرئيس ترامب ولكل شخص في الولايات المتحدة هي (...) العنصرية والعنف العنصري لا مكان لهما في مجتمعنا".

وكان جونسون قد أدلى في وقت سابق بتعليقاته الأولى بشأن هذه القضية أمام النواب في البرلمان، واصفا وفاة فلويد بأنها "مروعة، ولا يمكن تبريرها".

لكنه تجنب الإجابة عن أسئلة عما إذا كان قد أثار القضية مباشرة مع ترامب، حليفه الرئيسي الذي يأمل إبرام اتفاق تجاري معه بعد بريكست.

كما دعم جونسون الحق في التظاهر، ولكن فقط إذا كان بطريقة "قانونية ومتعقلة".

وعكست تعليقاته ما قاله رؤساء وحدات الشرطة الذين اصدروا سابقا بيانا مشتركا أعربوا فيه عن "هلعهم للطريقة التي خسر فيها جورج فلويد حياته".

لكنهم ناشدوا البريطانيين "التعاون مع الشرطة" مع انتشار التظاهرات، مثلما يتم التعامل مع تخفيف اجراءات الإغلاق.

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