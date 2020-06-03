طيران الجيش يدمر اوكاراً لداعش ضمن عمليات نصر السيادة

2020/06/03 | 23:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، تدمير أوكار لعصابات داعش الإرهابية ضمن عمليات أبطال العراق/ نصر السيادة.

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