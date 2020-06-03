2020/06/03 | 23:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن إطلاق باقات إنترنت مجانية للمنصة التعليمية لاستمرار ايصال الدروس للطلاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/03 | 23:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن إطلاق باقات إنترنت مجانية للمنصة التعليمية لاستمرار ايصال الدروس للطلاب) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن إطلاق باقات إنترنت مجانية للمنصة التعليمية لاستمرار ايصال الدروس للطلاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).