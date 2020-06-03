2020/06/03 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثلية الجنسية من منظوري الدين والعلم 2 شيوع الظاهرة ينطوي على خطورة بشرية قاسم حسين صالح أشرنا في الحلقة ألأولى الى أن بعثة الأتحاد الأوربي كانت قد رفعت علم المثليين على بنايتها في بغداد،واختجاج وزارة الخارجية،وما اثاره الحدث من جدل رسمي وشعبي،وتغريدات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بهاشتاغ “#كلالعلم المثليين_ بالعراق، وبين ساخر يقول:إن […]

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