2020/06/03 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبن عمشه لم ينصع لمدحت باشا – طارق حرب هذا ما حصل في حكم بغداد من قبل الوالي العثماني مدحت باشا من سنة 1869 الى سنة 1872 م وابن عمشه هو الشيخ عبد الكريم بن شيخ عشائر شمر الشيخ صفوگ( صفوق) الذي تزوج امرأتين أحدهما حضرية هي أم ولده الشيخ فرحان والزوجة الثانية عمشه التي […]

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